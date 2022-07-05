В прошлом году Дзидзьо расстался с певицей Ярославой Притулой (SLAVIA), но до сих пор ей до сих пор помогает.

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал в интервью Гордону о своей личной жизни и отношениях с бывшей женой.

"Мы прожили очень большой отрезок жизни, мы встретились детьми. Понятно, что на этом этапе нам лучше отпустить друг друга для того, чтобы быть счастливыми, чтобы развиваться. Порой можно заблудиться и не понять, а тут мы сели честно за стол и посмотрели в глаза, что пора идти по разным дорогам", — поделился Дзидзьо.

Хома вообще удивляется, как можно, прожив много вместе, не помочь, когда человек обращается к тебе с просьбой.

"Я всегда буду откликаться на такие просьбы, потому что у меня большое уважение к тем годам, к Ярославе, и большая благодарность. Я благодарю за все годы вместе", - подчеркнул певец.

"Болело. Это очень важный и трудный процесс для человека. Не все это переживают, но это очень трудно. Громко говорить или судить людей в тот момент я бы не советовал никому. Это очень трудный процесс", - объяснил Михаил.

Но сейчас, как признается Дзидзьо, душевная боль от развода уже прошла. Певец также ответил на вопрос о том, что сейчас происходит в его личной жизни.

"В личной жизни я решил сделать себе паузу. Не рассказывать о своем личном. Придет хорошее время — и расскажу хорошую новость, а сейчас пусть будет так, как есть, до победы", — заявил артист.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровениями о своей матери, живущей за границей.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.