Популярный украинский исполнитель и шоумен Дзидзьо (Михаил Хома), который недавно развелся с женой Ярославой (певица Slavia), часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал в соцсети милое фото, на котором появился не один, а в подписи к нему поздравил с праздником Троицы.

Как видно на новой фотографии Дзидзьо позирует в интересной локации, которая напоминает картинку из какого-то сельского фильма. Перед камерой он появился в темных спортивных брюках и футболке, а на его ногах обычные тапки. При этом рядом с ним стоит симпатичная девушка в роскошной голубой вышиванке с большими желтыми цветами.

В подписи к фото Михаил написал: "Поздравляю с праздником!". Поклонники тут же начали комментировать новое фото артиста, многие начали спрашивать у Дзидзьо, что это за красотка рядом с ним.

"Вас тоже поздравляю", "Поздравляю с праздником Святой Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной", "Это новая пассия?", "Дочь или сестра?", "Желаю мира и Божьего благословения!", "Лучшее фото сегодня! С праздником Троицы!", "И Вас с праздником мои хорошие, мира и согласия, божьей благодати", - пишут в комментариях.

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