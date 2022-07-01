Дзидзьо (Михаил Хома) часто приписывали роман с Олей Цыбульской. В новом интервью для "Ранок з Україною" певец снова разъяснил, какие у них отношения.
После записи романтических хитов "Чекаю. Цьом" и "Киця" поклонники артистов заговорили о том, что у Дзидзьо и Оли Цибульской роман. Кроме того, обращали внимание и на схожесть сына певицы с музыкантом.
"Скажу так – с Олей Цыбульской мы кум и кума. Я очень люблю, уважаю ее за трудолюбие. Настолько настойчива девушка, настолько хочет дойти до своей цели, что это вызывает большое уважение", – высказался Дзидзьо.
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Стоит отметить, что комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Оля Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".
Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.