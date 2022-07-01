Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых сыграли влюбленных.

Дзидзьо (Михаил Хома) часто приписывали роман с Олей Цыбульской. В новом интервью для "Ранок з Україною" певец снова разъяснил, какие у них отношения.

После записи романтических хитов "Чекаю. Цьом" и "Киця" поклонники артистов заговорили о том, что у Дзидзьо и Оли Цибульской роман. Кроме того, обращали внимание и на схожесть сына певицы с музыкантом.

"Скажу так – с Олей Цыбульской мы кум и кума. Я очень люблю, уважаю ее за трудолюбие. Настолько настойчива девушка, настолько хочет дойти до своей цели, что это вызывает большое уважение", – высказался Дзидзьо.

Стоит отметить, что комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Оля Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.