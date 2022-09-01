Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал долгожданную встречу со своей мамой.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram артист выложил фотографию, где изображен вместе с мамой Галиной Яновной.

Женщина, которая уже долгое время живет и работает за границей, прилетела навестить в Украину звездного сына.

«Короткая, но самая приятная и долгожданная встреча с мамой🥰», - признался DZIDZIO.

Только за два часа фотографию певца лайкнули свыше 10 тысяч раз. Откликнулись и звездные коллеги Михаилы Хомы. Так, ведущий Юрий Горбунов написал: «Как мило».

А кума DZIDZIO Ольга Цибульская и народный артист Украины Александр Пономарев вместо слов поставили красные сердечки.

Другие фолловеры также написали теплые слова с адрес мамы артиста.

"Дай боже здоровье вашей Маме и всем Мамам на свете ❤️",

"Самые теплые объятия - мамины!❤️",

"Как вы хороши, здоровье вам и миру💙💛🌻🌻", - пишут в комментариях.

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.