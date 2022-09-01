Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram артист выложил фотографию, где изображен вместе с мамой Галиной Яновной.
Женщина, которая уже долгое время живет и работает за границей, прилетела навестить в Украину звездного сына.
«Короткая, но самая приятная и долгожданная встреча с мамой🥰», - признался DZIDZIO.
Только за два часа фотографию певца лайкнули свыше 10 тысяч раз. Откликнулись и звездные коллеги Михаилы Хомы. Так, ведущий Юрий Горбунов написал: «Как мило».
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А кума DZIDZIO Ольга Цибульская и народный артист Украины Александр Пономарев вместо слов поставили красные сердечки.
Другие фолловеры также написали теплые слова с адрес мамы артиста.
"Дай боже здоровье вашей Маме и всем Мамам на свете ❤️",
"Самые теплые объятия - мамины!❤️",
"Как вы хороши, здоровье вам и миру💙💛🌻🌻", - пишут в комментариях.
Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.
Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.
Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.