Українська співачка Настя Каменських наголосила, що початок осені для неї завжди відчувався як початок нового відліку, нового маленького життя.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських звернулася до школярів, які повертаються до навчання. Цього року все не так, як було. Багато українських дітей змушені навчатися під обстрілами, в окупації, далеко від дому.



Вона зазначила, що початок осені для неї завжди відчувався як початок нового відліку, нового маленького життя. Але цього року першого вересня кардинально відрізняється від інших.

Незважаючи на це, Настя Каменських наголосила, що розуміння того, що тисячі українських шкіл відчинили свої двері та мільйони українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік, це те, що дає величезну надію на світле майбутнє. А також усвідомлення того, що українська нація, культура, мова, історія продовжують жити та розвиватися, якби це не було складно.

"Нехай Бог береже українських дітей і кожного, нехай якнайшвидше відкриються всі школи по всій мирній Україні. Нехай це станеться якнайшвидше! Як я сподіваюся і мрію, що ця осінь принесе Україні багато хорошого", - додала вона.

Артистка також опублікувала фото, на якому Настя Каменських позує в чорній короткій сукні з розпущеним по плечах волоссям.

Нагадаємо, що Каменських заінтригувала піснею, яку мала випустити на початку весни.

Як повідомляла Politeka, Каменських зізналася, як їй важко і що допомагає триматися.

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