На фото, яке співачка опублікувала до свого посту, Настя Каменських позувала у простій сорочці шоколадного відтінку.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно повернулася з Іспанії в Україну, розповіла, що її підтримує під час вторгнення росії. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що час для неї зупинився.

За словами відомої виконавиці Насті Каменських, робота та близькі люди дають сили під час повномасштабного російського вторгнення.

"Завтра осінь, але всередині все ще триває лютий. Іноді так дивно розуміти, що минуло вже понад півроку. І хоча погода міняється, відчуття такі самі, як того першого дня. Але є те, що в ці часи дає сили і підтримує. близькі люди, робота, допомога та творчість. І кохання", - розповіла Настя Каменських.

На фото, яке співачка опублікувала до свого посту, вона позувала у простій сорочці шоколадного відтінку. Легкий, ледь помітний макіяж на очах і темна непомітна помада довершили образ артистки.

У коментарях користувачі мережі відсипали їй кілька компліментів і погодилися з її висновками.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.

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