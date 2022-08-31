Співачка Настя Каменських повернулася з Європи до України. Артистка прилетіла до країни без чоловіка – музиканта Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Кілька місяців тому Потапу паралізувало обличчя.
В інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу співачка розповіла про стан чоловіка та чому з ним таке сталося.
За словами співачки, у Потапа виникли серйозні проблеми зі здоров'ям на тлі стресу та сильних переживань.
"Де б ти не був, у твоїй країні війна, у твоєму серці війна, у твоєму житті війна. Переживають усі. І Льоша мій не виняток. Він як чоловік повинен триматися. Коли я в істериці, всі хвилюються, тут треба евакуювати, тут треба домовитись, тут допомогти, тут виїхати... І такий його моральний стан призвів до того, що у нього паралізувало половину обличчя", - розповіла Настя Каменських.
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Співачка згадала, що це виглядало дуже страшно – паралізувало та не працювала частина обличчя.
"Ти не можеш їсти, пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. У кожного по-своєму. Стрес такий сильний, що організм не може на нього не реагувати", - додала Настя Каменських.
Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників.
Як повідомляла Politeka, Каменських знайшла слабке виправдання співпраці з рф після 2014 року.
Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитися.