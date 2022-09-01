Украинская певица Настя Каменских отметила, что начало осени для нее всегда ощущалось как начало нового отсчета, новой маленькой жизни.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских обратилась к школьникам, возвращающимся к учебе. В этом году все не так, как было раньше. Многие украинские дети вынуждены учиться под обстрелами, в оккупации, вдали от дома.



Она отметила, что начало осени для нее всегда ощущалось как начало нового отсчета, новой маленькой жизни. Но в этом году первое сентября кардинально отличается от других.

Несмотря на это, Настя Каменских подчеркнула, что понимание того, что тысячи украинских школ открыли свои двери и миллионы украинских детей сегодня начали новый учебный год, это то, что дает огромную надежду на светлое будущее. А также осознание того, что украинская нация, культура, язык, история продолжают жить и развиваться, если бы это не было сложно.

"Пусть Бог бережет украинских детей и каждого, пусть как можно скорее откроются все школы по всей мирной Украине. Пусть это произойдет как можно скорее! Как я надеюсь и мечтаю, что эта осень принесет Украине много хорошего", - добавила она.

Артистка также опубликовала фото, на котором Настя Каменских позирует в черном коротком платье с распущенными по плечам волосами.

Напомним, что Каменских заинтриговала песней, которую должна была выпустить в начале весны.

Как сообщала Politeka, Каменских призналась, как ей тяжело и что помогает держаться.

Также Politeka писала, что лицо Потапа парализовало, Каменских рассказала, почему это произошло.