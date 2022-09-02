Ірина Горова поділилася, що про радісну новину дізналася, коли дочка скинула їй фото своєї обручки.

24-річна дочка продюсерки Ірини Горової та падчерка Потапа Наталія Горова вийшла заміж за свого бойфренда. Про це розповіла її мама - продюсер Ірина Горова в інтерв'ю для "ЖВЛ" та розкрила кілька подробиць про обранця доньки.

Незадовго до початку повномасштабної війни Наталя поїхала зі своїм коханим до Грузії на відпочинок, потім пара перебралася до хлопця на батьківщину – до Лівану. Ірина Горова поділилася для це була повна несподіванка та про радісну новину вона дізналася, коли дочка скинула їй фото своєї обручки.

Горова не стала приховувати, що щаслива, що у її доньки все складається добре: "Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре".

Відомо, що обранець Наталі – мусульманин. І для його батьків був дуже важливим момент, щоб пара одружилася за їхніми сімейними традиціями. Сама ж дочка Горової мусульманство не брала.

"Батько її чоловіка з Лівану. Їх одружив мулла. Вони одружені з мусульманською вірою, але вона не приймала цієї віри. Це для поваги до батьків. Ми вирішили, що тут вони повінчаються за нашими традиціями, коли приїдуть, а потім уже буде весілля. Тому що для батька нареченого було важливо, щоб вони були заручені під Богом", – розповідає Ірина Горова.

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

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