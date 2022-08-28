Як пише Politeka.net, Наталя Горова - дочка Ірини Горової, яку з найменшого виховав Олексій Потапенко (Потап). Зірка 15 років була одружена з Іриною і в них також з'явилася спільна дитина - син Андрій. Потапенко після розлучення зберіг добрі стосунки з минулою сім'єю і навіть зараз спільно з Горовою керує продюсерським центром, а Наташу не забуває вітати зі святами. Хоча вже півроку Потап перебуває поза межами України, поїхавши незадовго до початку війни.
Наташа ж виросла справжньою красунею і активно веде Інстаграм, де ділиться вмем цікавим. А цього разу Горова опублікувала фото зі спортзалу, похвалившись фігурою в міні.
Повідомлялося, що Наталя розповіла про прогулянки.
"Коли гуляю із Жорою, намагаюся приховати телефон, щоб побути наодинці зі своїми думками.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Найбагатша співачка України несподівано попросила про допомогу: "Боже милосердний..."
Штрафи знову збільшать: з'явилися деталі законопроекту, за що доведеться платити до 5100 гривень
Їхали додому: у Румунії перекинувся автобус із українськими біженцями, десятки постраждалих
"Боже, як жаль": трагічно обірвалося життя українського депутата, з'явилися кадри з місця
вже давно винайшла для себе «заспокійливу» розмову із самим собою. можна розглядати певні ситуації із різних сторін, аналізувати, мріяти.
але цього тижня я подумала "чи достатньо цієї розмови для того, щоб стати краще? чи достатньо для того, щоб змінюватися на краще?", - написала Горова.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою у міні, гарячі кадри
А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа зізналася, що звернулася за допомогою психолога
Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова розповіла, як збудувати правильні стосунки з дітьми