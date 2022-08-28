Як пише Politeka.net, Наталя Горова - дочка Ірини Горової, яку з найменшого виховав Олексій Потапенко (Потап). Зірка 15 років була одружена з Іриною і в них також з'явилася спільна дитина - син Андрій. Потапенко після розлучення зберіг добрі стосунки з минулою сім'єю і навіть зараз спільно з Горовою керує продюсерським центром, а Наташу не забуває вітати зі святами. Хоча вже півроку Потап перебуває поза межами України, поїхавши незадовго до початку війни.

Наташа ж виросла справжньою красунею і активно веде Інстаграм, де ділиться вмем цікавим. А цього разу Горова опублікувала фото зі спортзалу, похвалившись фігурою в міні.

Повідомлялося, що Наталя розповіла про прогулянки.

"Коли гуляю із Жорою, намагаюся приховати телефон, щоб побути наодинці зі своїми думками.

вже давно винайшла для себе «заспокійливу» розмову із самим собою. можна розглядати певні ситуації із різних сторін, аналізувати, мріяти.

але цього тижня я подумала "чи достатньо цієї розмови для того, щоб стати краще? чи достатньо для того, щоб змінюватися на краще?", - написала Горова.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа вразила розтяжкою у міні, гарячі кадри

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа зізналася, що звернулася за допомогою психолога

Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова розповіла, як збудувати правильні стосунки з дітьми



