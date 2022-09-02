24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вышла замуж за своего бойфренда. Об этом рассказала ее мама - продюсер Ирина Горовая в интервью для "ЖВЛ" и раскрыла несколько подробностей об избраннике дочери.
Незадолго до начала полномасштабной войны Наталья поехала со своим возлюбленным в Грузию на отдых, затем пара перебралась к парню на родину - в Ливан. Ирина Горовая поделилась, что для нее это была полная неожиданнось и о радостной новости она узнала, когда дочь скинула ей фото своего обручального кольца.
Горовая не стала скрывать, что счастлива, что у ее дочери все складывается хорошо: "Она говорит: "Мама, я так счастлива!" И я счастлива, что у нее все очень хорошо".
Известно, что избранник Натальи – мусульманин. И для его родителей был очень важным момент, чтобы пара поженилась по их семейным традициям. Сама же дочь Горовой мусульманство не принимала.
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"Отец ее мужа из Ливана. Их женил мулла. Они женаты по мусульманской вере, но она не принимала эту веру. Это для уважения к родителям. Мы решили, что здесь они обвенчаются по нашим традициям, когда приедут, а потом уже будет свадьба. Потому что для отца жениха было важно, чтобы они были обручены под Богом", - рассказывает Ирина Горовая.
Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.
Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.
Также Politeka писала, Горовая в крохотном топе и обтягивающих шортиках раскраснелась перед молодым красавчиком.