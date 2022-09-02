Ирина Горовая поделилась, что о радостной новости узнала, когда дочь скинула ей фото своего обручального кольца.

24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вышла замуж за своего бойфренда. Об этом рассказала ее мама - продюсер Ирина Горовая в интервью для "ЖВЛ" и раскрыла несколько подробностей об избраннике дочери.

Незадолго до начала полномасштабной войны Наталья поехала со своим возлюбленным в Грузию на отдых, затем пара перебралась к парню на родину - в Ливан. Ирина Горовая поделилась, что для нее это была полная неожиданнось и о радостной новости она узнала, когда дочь скинула ей фото своего обручального кольца.

Горовая не стала скрывать, что счастлива, что у ее дочери все складывается хорошо: "Она говорит: "Мама, я так счастлива!" И я счастлива, что у нее все очень хорошо".

Известно, что избранник Натальи – мусульманин. И для его родителей был очень важным момент, чтобы пара поженилась по их семейным традициям. Сама же дочь Горовой мусульманство не принимала.

"Отец ее мужа из Ливана. Их женил мулла. Они женаты по мусульманской вере, но она не принимала эту веру. Это для уважения к родителям. Мы решили, что здесь они обвенчаются по нашим традициям, когда приедут, а потом уже будет свадьба. Потому что для отца жениха было важно, чтобы они были обручены под Богом", - рассказывает Ирина Горовая.

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

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