Як пише Politeka.net , бізнесвумен, продюсер і колишня дружина репера Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова часто ділиться з фанатами яскравими фото та відео в Instagram.

На цей раз у своїх Stories 44-річна жінка показала, з чого починається її день – зі спортивних вправ.

Горова показала, як відбуваються її онлайн заняття з тренером.

Займалася спортом колишня Потапа у короткому бірюзовому топі та облягаючих шортиках. На фото Ірина сидить, склавши ноги турецькою і показує рукою жест «роги», тоді як тренер показує знак «перемога».

Від вправ жінка трохи почервоніла, а її волосся розтріпалося, проте вона залишилася задоволена тренуванням.

Зазначимо, що після того, як Ірина Горова повернулася в Україну із закордону, куди виїхала після війни, вона відразу включилася в робочий процес.

А ось її колишній чоловік Потапне має намір їхати назад на батьківщину. Більше того, артист ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.

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