Донька колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка деякий час жила за кордоном, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу прийомна дочка Потапа поділилася кадрами після занять у спортзалі та поділилася своїми думками.

На нових фотографіях Горова-молодша зняла себе після тренування. Перед камерою вона з'явилася у темному топі з білим рушником на плечі. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі немає макіяжу. При цьому на тілі дівчини скрізь татуювання, таке враження, що ними вкрите тіло.

У підписі до публікації Наташка написала: "Сьогодні в залі слухала підкаст і там жартома прозвучала така фраза: "єдине, що є веселе у спорті — це запостити його в соц.мережі". Усміхнулася. Зробила фото в залі. Усміхнулася ще раз. Зробила фото на вулиці. Але до цієї фрази коментар. А як же те саме чудове відчуття після тренування? Начебто маленька перемога над собою. А як же про те відчуття, що ти вже схуднув після першого тренування? Взагалі іноді можна справді результат побачити в дзеркалі, якщо дуже захотіти та дуже себе похвалити".

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