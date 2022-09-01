Популярна українська співачка, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка з початку війни активно гастролює зі своїм колективом за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото із сином-школярем та привітала українців із Днем знань.

Як видно, на фотографії Юлія та її син Данило знято на вулиці серед густої зелені. Перед камерою зіркова мама школяра з'явилася у коротких джинсових шортах та бежевому топі, її волосся акуратно зібране, а на обличчі немає макіяжу. У руках Юля тримає два вазони з орхідеями – синьою та жовтою. Поруч із мамою стоїть Данило із забавною гримасою на обличчі та слухає музику.

У підписі до фото Саніна написала: "Вітаємо усіх учнів та батьків із Днем Знань! Із початком цього навчального року пов‘язано безліч переживань. Знаю, на собі відчула. Стільки чужих думок, стільки різних варіантів. Тож, який би вибір ви не зробили, нехай для вашої дитини він буде найкращим! Ми з Даніком бажаємо усім дітям безпечного навчання, нехай воно буде в радість не зважаючи ні на що. Радість у Дані зашкалює на фото, бо слухає в навушниках Papa Roach".

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