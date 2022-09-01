Популярная украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая с начала войны активно гастролирует со своим коллективом за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото с сыном-школьником и поздравила украинцев с Днем знаний.

Как видно, на фотографии Юлия и ее сын Данило запечатлены на улице среди густой зелени. Перед камерой звездная мама школьника появилась в коротких джинсовых шортах и бежевом топе, ее волосы аккуратно собраны, а на лице нет макияжа. В руках Юля держит два вазона с орхидеями – синей и желтой. Рядом с мамой стоит Данило с забавной гримасой на лице и слушает музыку.

В подписи к фото Санина написала: "Поздравляем всех учащихся и родителей с Днем Знаний! С началом этого учебного года связано множество переживаний. Знаю, на себе почувствовала. Столько чужих мнений, столько разных вариантов. Но, какой бы выбор вы ни сделали, пусть для вашего ребенка он будет самым лучшим! Мы с Даником желаем всем детям безопасной учебы, пусть она будет в радость несмотря ни на что. Радость у Дани зашкаливает на фото, потому что слушает в наушниках Papa Roach".

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