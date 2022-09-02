Злата Огневич заявила, що добре розуміє дівчат, які мріють придбати другу половинку з ЗСУ, адже там дуже красиві чоловіки, але зробила попередження.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич на своїй сторінці в блозі Інстаграм часто спілкується зі своїми підписниками.

Цього разу артистка заговорила на серйозну тему і зауважила, що останнім часом багато дівчат хочуть зустрічатися з кимось із захисників України, але вони не розуміють, до чого варто бути готовими.

Вона не бачить у такому бажанні нічого поганого, але попереджає, щоб українки не ставилися до цього легковажно. Адже бійці ЗСУ, які пройшли фронт, повертаються зі "зламаними душами".

"Дівчата, а ви готові, що до вас повернуться поламані душі? Тому що після того пекла, яке вони пережили і переживають на фронті, треба бути дуже свідомою, терплячою та мудрою жінкою. Це потрібно розуміти і приймати, чи ви готові до цього?" , – риторично запитала Злата Огневич.

Співачка також додала, що добре розуміє дівчат, які мріють мати другу половинку з ЗСУ, адже там дуже красиві чоловіки - від яких буквально захоплює дух.

Також Злата Огневич закликала відволікатися від подій у країні, жити далі та мріяти. Вона також розуміє, коли проводять десь відпустку та з розмахом відзначають свята, але закликала робити це без особливого галасу, адже це може когось поранити.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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