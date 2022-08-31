Артистка Злата Огневич розкритикувала деяких європейських лідерів за те, що вони тягнуть із забороною віз для росіян, поки ті ж росіяни вбивають українців і руйнують наші міста.

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич після нападу росії на Україну виступає з благодійними концертами на підтримку України та займається благодійністю.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка розкритикувала деяких європейських лідерів за те, що вони тягнуть із забороною віз для росіян, поки ті ж росіяни вбивають українців і руйнують наші міста.



Злата Огневич підкреслила, що політики і лідери на Заході переживають, що знову опуститься "залізна завіса" для росіян, а "важливі" дипломатичні відносини, що будувалися роками, зникнуть. Але вони цинічно забувають, що росіяни творять в Україні.

"А ми українці і ми боремося. І у нас гинуть діти, а ще найкращі хлопці віддають своє життя! Наші будинки розвалені та долі скалічені. Українські військовополонені в руках катів, які можуть здійснити ще безліч терактів, подібних до Оленівки", - нагадала Злата Огневич і додала, що мовчання та ігнорування цього справжній цинізм та слабкість.

Крім того, співачка опублікувала знімки, на яких були зафіксовані українці в сьогоднішніх реаліях: похороні українських захисників, біля зруйнованих російськими ракетами будинків, діти, що плачуть від горя і сплять у підвалах.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.