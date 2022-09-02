Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич на своей странице в блоге Инстаграм часто общается со своими подписчиками.
В этот раз артистка заговорила на серьезную тему и заметила, что в последнее время многие девушки хотят встречаться с кем-то из защитников Украины, но они не понимают, к чему стоит быть готовыми.
Она не видит в таком желании ничего плохого, но предупреждает о том, чтобы украинки не относились к этому легкомысленно. Ведь бойцы ВСУ, прошедшие фронт, возвращаются с "поломанными душами".
"Девушки, а вы готовы, что к вам вернутся поломанные души? Потому что после того ада, которое они пережили и переживают на фронте, нужно быть очень сознательной, терпеливой и мудрой женщиной. Это нужно понимать и принимать, вы готовы к этому?", - риторически спросила Злата Огневич.
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Певица также добавила, что хорошо понимает девушек, которые мечтают обзавестись второй половинкой из ВСУ, ведь там очень красивые мужчины - от которых буквально захватывает дух.
Также Злата Огневич призвала отвлекаться от событий в стране, жить дальше и мечтать. Она также понимает, когда проводят где-то отпуск и с размахом отмечают праздники, но призвала делать это без особого шума, ведь это может кого-то ранить.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.