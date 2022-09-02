Злата Огневич заявила, что хорошо понимает девушек, которые мечтают обзавестись второй половинкой из ВСУ, ведь там очень красивые мужчины, но сделала предупреждение.

Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич на своей странице в блоге Инстаграм часто общается со своими подписчиками.

В этот раз артистка заговорила на серьезную тему и заметила, что в последнее время многие девушки хотят встречаться с кем-то из защитников Украины, но они не понимают, к чему стоит быть готовыми.

Она не видит в таком желании ничего плохого, но предупреждает о том, чтобы украинки не относились к этому легкомысленно. Ведь бойцы ВСУ, прошедшие фронт, возвращаются с "поломанными душами".

"Девушки, а вы готовы, что к вам вернутся поломанные души? Потому что после того ада, которое они пережили и переживают на фронте, нужно быть очень сознательной, терпеливой и мудрой женщиной. Это нужно понимать и принимать, вы готовы к этому?", - риторически спросила Злата Огневич.

Певица также добавила, что хорошо понимает девушек, которые мечтают обзавестись второй половинкой из ВСУ, ведь там очень красивые мужчины - от которых буквально захватывает дух.

Также Злата Огневич призвала отвлекаться от событий в стране, жить дальше и мечтать. Она также понимает, когда проводят где-то отпуск и с размахом отмечают праздники, но призвала делать это без особого шума, ведь это может кого-то ранить.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.