Дружина популярного українського музиканта та виконавця Сергія Бабкіна Сніжана, яка разом із дітьми зараз живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя у Instagram. Так, цього разу багатодітна мама розповіла про милу традицію на 1 вересня, яку вона щороку відзначала зі своїми подружками у Харкові, де мешкала родина Бабкіних.

У своєму мікроблозі Сніжана опублікувала миле фото з чоловіком та трьома дітьми, на якому вони зображені зі спини біля моря на пляжі. А у підписі до нього розповіла, що для неї 1 вересня завжди було днем, до якого вона готувалася з особливим трепетом.

"Відчуття свята, внутрішнього та зовнішнього зростання, нескінченних надій на наступний рік. Ну і трохи батьківського відпочинку після літа, проведеного з дітьми. Завжди 1 вересня ми з дівчатками-матусями пили вранці святкову каву, ввечері їли святковий гриль із просеко. Так, по-Харківськи, тепло від усіх наших спогадів! Сьогодні немає поряд моїх дівчаток, всі вони «розлетілися» по всьому світу. Нема святкового походу до школи, бо школа, до якої ходять зараз наші діти, ще на канікулах. Але є величезна Віра в наступний рік! І ця Віра у нашу Перемогу! Ми обов'язково знайдемо Вихід через усі наші труднощі! Обов’язково!", - поділилася Сніжана Бабкіна.

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