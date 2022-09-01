Жена популярного украинского музыканта и исполнителя Сергея Бабкина Снежана, которая вместе с детьми сейчас живет за границей, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз многодетная мама рассказала о милой традиции на 1 сентября, которую она каждый год отмечала со своими подружками в Харькове, где жила семья Бабкиных.

В своем микроблоге Снежана опубликовала милое фото с мужем и тремя детьми, на котором они запечатлены со спины у моря на пляже. А в подписи к нему рассказала, что для нее 1 сентября всегда было днем, к которому она готовилась с особенным трепетом.

"Ощущение праздника, внутреннего и внешнего роста, нескончаемых надежд на следующий год. Ну и чуть-чуть родительского отдыха после лета, проведенного с детьми. Всегда 1 сентября мы с девочками-мамочками пили утром праздничный кофе, вечером ели праздничный гриль из проссеко. Да, по-Харьковски, тепло от всех наших воспоминаний! Сегодня нет рядом моих девочек, все они разлетелись по всему миру. Нет праздничного похода в школу, потому что школа, в которую ходят сейчас наши дети, еще на каникулах. Но есть огромная вера в следующий год! И эта Вера в нашу Победу! Мы обязательно найдем выход через все наши трудности! Обязательно!", - поделилась Снежана Бабкина.

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