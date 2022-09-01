Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка з початку війни активно займається волонтерством та заснувала притулок для переселенців у рідному Хмельницькому, часто ділиться з шанувальниками новинами на своїй сторінці в Instagram.

Так цього разу телезірка виклала милі фото з дітьми, яке приурочила до Дня знань. На фотографіях можна побачити щасливих та безтурботних дітей-школярів, які красиві та ошатні весело позують із Лесею на знімках. За словами Микитюка, нинішнє 1 вересня для багатьох маленьких українців не схоже на попередні, все через страшну війну, яку росія розв'язала в Україні. При цьому Леся наголосила на важливості допомоги, яку надали українцям з дітьми в країнах Європи.

"Майже 10 тисяч шкіл в Україні так і не відкриють свої двері для навчань. Хтось вийде навчатись онлайн з міст, які постійно потерпають від обстрілів. Хтось буде ходити до школи, але в руках тримати не тільки рюкзак з книжками, а ще й тривожну валізку... А для когось перший дзвінок пролунає закордоном. Завдяки підтримці ЄС наші дітки отримали нових друзів та змогу продовжити навчатись новому. По всій Європі, відірвані від дому, від друзів, не маючи змоги обійняти батька. Але попри складні часи, ми всі відчуваємо ту підтримку, яку надають нам країни ЄС, і дуже, дуже цінуємо", - написала Нікітюк.

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