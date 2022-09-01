Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая с начала войны активно занимается волонтерством и обосновала приют для переселенцев в родном Хмельницком, чатсо делится с поклонниками новостями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз телезвезда выложила милые фото с детьми, которое приурочила ко Дню знаний. На фотографиях можно увидеть счастливых и беззаботных детей-школьников, которые красивые и нарядные весело позируют с Лесей на снимках. По словам Никитюк, нынешнее 1 сентября для многих маленьких украинцев не похоже на предыдущие, все из-за страшной войны, которую россия развязала в Украине. При этом Леся подчеркнула важность помощи, которую оказали украинцам с детьми в странах Европы.

"Около 10 тысяч школ в Украине так и не откроют свои двери для учебы. Кто-то выйдет учиться онлайн из городов, постоянно страдающих от обстрелов. Кто-то будет ходить в школу, но в руках держать не только рюкзак с книгами, но еще и тревожный чемоданчик... А для кого-то первый звонок раздастся за границей. Благодаря поддержке ЕС наши дети получили новых друзей и продолжили обучение новому. По всей Европе, оторванные от дома, от друзей, не имея возможности обнять отца. Но, несмотря на сложные времена, мы все чувствуем ту поддержку, которую оказывают нам страны ЕС, и очень, очень ценим", - написала Никитюк.

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