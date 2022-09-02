Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка під час війни залишилася в Україні, а нещодавно їй довелося звільнитися з роботи на телебаченні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала миле фото, а в підписі до нього поділилася своїми роздумами про минуле літо.

На новій фотографії безтурботна Лілія відбита серед лавандового поля у сонячний день. Перед камерою вона з'явилася в небесно-блакитній сукні в білий горох, її волосся розпущене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і блаженний вигляд.

У підписі до публікації Ребрик поділилася своїми роздумами про літо: "Найсумніше, найдивніше літо, яке можна було собі уявити. Хоча краще і не уявляти такого. На календарі - 1 вересня. На душі - 24 лютого, наскільки б банально це не звучало. Раніше літо - це маленьке життя, солоний присмак на губах, морське повітря, діти на канікулах. Будуєш плани - куди поїхати, мрієш про море, річку, гори, будинок у бабусі, зустрічаєшся з цим усім, прощаєшся до наступного року… А далі - осінь. Крокуємо в неї. Діти пішли до школи: онлайн чи офлайн - неважливо, це - особистий вибір кожного. Але, як не крути, якийсь новий етап, якась крихка надія на майбутнє. Якщо живі, то треба ж жити!?".

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