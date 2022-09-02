Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая во время войны осталась в Украине, а недавно ей пришлось уволиться с работы на телевидении, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото, а в подписи к нему поделилась своими размышлениями о ушедшем лете.

На новой фотографии беззаботная Лилия запечатлена среди лавандового поля в солнечный день. Перед камерой она появилась в небесно-голубом платье в белый горох, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и блаженный вид.

В подписи к публикации Ребрик поделилась своими размышлениями о лете: "Самое печальное, самое удивительное лето, которое можно было представить. Хотя лучше и не представлять такого. На календаре – 1 сентября. На душе – 24 февраля, насколько бы банально это не звучало. Раньше лето – это маленькая жизнь, соленый привкус на губах, морской воздух, дети на каникулах. Строишь планы – куда поехать, мечтаешь о море, реке, горах, доме у бабушки, встречаешься с этим всем, прощаешься до следующего года… А дальше – осень. Шагаем в нее. Дети пошли в школу: онлайн или офлайн – неважно, это – личный выбор каждого. Но, как ни крути, какой-то новый этап, какая-то хрупкая надежда на будущее. Если живы, то надо жить!?".

Напомним, "Ценю каждый момент": Дорофеева в одном видео показала, каким было ее лето.

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