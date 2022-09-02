Популярний український музикант Сергій Бабкін, який разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон із рідного Харкова та почав давати благодійні концерти на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото та звернувся до українських дітей.

Як видно на фотографії, Сергій приміряв незвичайний образ, його навіть назвали піратом у коментарях. Перед камерою він з'явився із самокатом у руках, на ньому короткі сині шорти та чорна футболка, а на голові смішний капелюх. При цьому можна помітити, що музикант сильно схуд останнім часом.

У підписі до публікації Бабкін привітав українців з початком навчального року та звернувся до молоді: "Любі мої діти! Найкраща в світі українська молодь! Щира, відверта, талановита. Вітаю вас, дорогенькі мої, з Днем знань, з початком нового навчального року. Знаю, багато хто з вас зараз далеко від дому, а ті, хто залишився, не мають можливості ходити до школи, вчитися так, як це було у мирні часи. Але, щоб не відбувалося навколо, війна не зможе зупинити вас у бажанні отримувати знання та самовдосконалюватись. Зараз це важливіше ніж будь-коли. Це і є ваша допомога в напрямку до перемоги. Бо ви — наше майбутнє, ті, хто будуть після нас, ті, хто будуть відбудовувати та створювати нову країну. Тому дуже важливо, щоб в жодному разі ви не гаяли час, отримували знання, були кращі за нас. Ви — наша надія!".

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