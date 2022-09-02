Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который вместе с женой Снежаной и тремя несовершенно летними детьми выехал за границу из родного Харькова и начал давать благотворительные концерты в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил необычное фото и обратился к украинским детям.

Как видно на фотографии, Сергей примерял весьма необычный образ, его даже назвали пиратом в комментариях. Перед камерой он появился с самокатом в руках, на не нем короткие синие шорты и черная футболка, а на голове забавная шляпа. При этом можно заметить, что музыкант сильно похудел в последнее время.

В подписи к публикации Бабкин поздравил украинцев с началом учебного года и обратился к молодежи: "Дорогие мои дети! Лучшая в мире украинская молодежь! Искренняя, откровенная, талантливая. Поздравляю вас, дорогие мои, с Днем знаний, с началом нового учебного года. Знаю, многие из вас сейчас далеко от дома, а оставшиеся не имеют возможности ходить в школу, учиться так, как это было в мирные времена. Но чтобы не происходило вокруг, война не сможет остановить вас в желании получать знания и самосовершенствоваться. Сейчас это важнее, чем когда-либо. Это и есть ваша помощь по направлению к победе. Потому что вы наше будущее, те, кто будут после нас, те, кто будут восстанавливать и создавать новую страну. Поэтому очень важно, чтобы ни в коем случае вы не теряли время, получали знания, были лучше нас. Вы наша надежда!".

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