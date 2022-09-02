Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і закрутила роман із Михайлом Кацуріним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та розповіла символічну шкільну історію, а наприкінці провела паралель із нинішньою ситуацією в країні.

На новій фотографії можна побачити, як Надя виглядала у школі. На знімку майбутня зірка ще зовсім юна, вона у шкільній формі позує поруч із подружкою. Шанувальники в коментарях зазначили, що вже зі шкільних років Дорофєєва була ще модницею.

У підписі до публікації Надя розповіла незвичайну шкільну історію: "Про те, як всі не сіли, а я сіла. В мене була потужна вчителька української Галина Федорівна на прізвисько «Галіфе». Дуже сувора і конкретна. Якщо ґудзик то ґудзик, а не гудзик чи не дай боже пуговица. Одного разу, клас змовився їй помститися за суворість і коли ГФ зайшла, привіталася і сказала «сідайте», всі залишилися стояти. Немов не зрозуміли, що це за слово таке «сідайте». Вона повторювала і повторювала, але дитячий флешмоб то є дитячий флешмоб. З 27 людей сіли тільки троє - дві однокласниці і я. Галина Федорівна міцно засмутилася і пішла геть з класу. Мені було страшенно прикро і дуже хотілося її захистити. Це був перший раз у моєму житті, коли я свідомо пішла проти позиції більшості і дуже пишалася цим".

Наприкінці Дорофєєва провела паралель: "Сьогодні ми, українці, все трохи Галина Федорівна, але з невеликою різницею – ми не засмутилися і не пішли, ми захищаємо себе, свою землю та свою мову".

Нагадаємо, "Ціную кожен момент": Дорофєєва в одному відео показала, яким було її літо.

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