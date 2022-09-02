Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и закрутила роман с Мишей Кацуриным, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и рассказала символическую школьную историю, а конце провела параллель с нынешней ситуацией в стране.

На новой фотографии можно увидеть, как Надя выглядела в школе. На снимке будущая звезда еще совсем юная, она в школьной форме позирует рядом с подружкой. Поклонники в комментариях отметили, что уже со школьных лет Дорофеева была той еще модницей.

В подписи к публикации Надя рассказала необычную школьную историю: "О том, как все не сели, а я села. У меня была мощная учительница украинского языка Галина Федоровна по прозвищу Галифе. Очень строгая и конкретная. Если ґудзик то ґудзик, а не гудзик или не дай бог пуговица. Однажды, класс сговорился ей отомстить за суровость и когда ГФ зашла, поздоровалась и сказала "садитесь", все остались стоять. Словно не поняли, что это за слово такое садитесь. Она повторяла и повторяла, но детский флэш-моб – это детский флэш-моб. Из 27 человек сели только трое – две одноклассницы и я. Галина Федоровна крепко расстроилась и ушла из класса. Мне было досадно и очень хотелось ее защитить. Это был первый раз в моей жизни, когда я сознательно пошла против позиции большинства и очень гордилась этим".

В конце Дорофеева провела параллель: "Сегодня мы, украинцы, все немного Галина Федоровна, но с небольшой разницей – мы не расстроились и не ушли, мы защищаем себя, свою землю и свой язык".

Напомним, "Ценю каждый момент": Дорофеева в одном видео показала, каким было ее лето.

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