Як пише Politeka.net , про Анну Богдан заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був Михайло Залівако. Дівчина зуміла підкорити серце чоловіка, з яким вони після проекту мешкали близько року. Зараз пара розлучилася.
Анна Богдан активно займається веденням свого Інста-блогу, де її фоловери можуть спостерігати за повсякденним життям.
Зараз у своїх stories дівчина показала кадри із салону краси.
На них красуня похвалилася новою зачіскою.
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Всі звикли бачити Ганну з її милим кучерявим волоссям, а в салоні Ганні Богдан випрямили її кучері і поклали кінці волосся.
Одягнена колишня кохана Заливако була білу майку та коротку спідницю синього кольору. Вона робила селфі перед дзеркалом.
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