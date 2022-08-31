Победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" певец Сергей Лазановский показал, в какой он сейчас форме, и обратился к украинцам за помощью.

В сторис на своей странице в Instagram артист, который в последнее время, как может, помогает украинским защитникам и пострадавшим от вторжения рф в Украину, поделился неожиданными кадрами. В одних трусах Сергей похвастался своей физической формой.

Лазановский регулярно тренируется в спортзале, но самостоятельных занятий не хватает для того, чтобы достичь тела мечты.

"Немного надо разнообразить контент. Хожу в зал стабильно... Где-то есть результат. Но это еще не то, что хотелось бы", — признается Сергей.

Поэтому певец обратился к поклонникам за помощью. Он ищет себе тренера, согласного заниматься с ним без оплаты.

"Внимание! Ищу тренера по бартеру. С меня видосики, честный отзыв и хорошее настроение во время тренировки! А с вас - результат. Есть желающие стать звездным тренером?", - спрашивает Лазановский.

Отметим, ранее Сергей сообщил о проблеме с жильем. Сейчас он ищет квартиру в Ивано-Франковске, которую ему согласились бы сдать в аренду за сумму до 5 тысяч гривен. При этом условия не имеют значения, если в квартире можно будет сделать косметический ремонт.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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