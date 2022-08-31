Артистка, которая выступает под именем AIDA, сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар". Николайчук на своей странице в Instagram, где за ней следят более 54 тысяч подписчиков, регулярно радует поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

В этот раз певица поделилась эффектным фото, на котором позирует в романтическом платье с цветочным принтом. Звезда распустила волосы и дополнила образ легким макияжем и сдержанными аксессуарами, а в руках держит роскошный букет белых цветов.

"Всем доброе утро и хороший солнечный день☀️", — пожелала Аида поклонникам.

Поклонники Николайчук, среди которых немало иностранцев, в комментариях сразу же засыпали ее комплиментами: "Мммммммм как красива", "Большое спасибо, любовь", "Всегда такая прекрасная","Так красиво".

Отметим, недавно Аида задумалась о кардинальных изменениях во внешности и поинтересовалась у поклонников, стоит ли ей вернуть белокурый цвет волос. Мнения в комментариях разделились, однако большинство убеждены, что певица выглядит фантастически в любом образе.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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