По словам Насти Каменских, после начала полномасштабного вторжения россии первой мыслью Потапа было вернуться домой.

Продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) встретил начало вторжения рф за границей и все еще не вернулся домой. В связи с этим продюсера неоднократно критиковали в сети

В интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала украинская певица Настя Каменских прокомментировала хейт в сторону Потапа и ответила, где он сейчас находится.

По словам Насти Каменских, после начала полномасштабного вторжения россии первой мыслью Потапа было вернуться. Она подчеркнула, что вместе супруги решили, что за рубежом от них будет больше пользы.

"Мой Леша включился сразу. Он, как я уже говорила, многое делает. Он гораздо сильнее меня. Первое, что у него появилось — ехать домой. Но мы поняли, что в тот момент мы могли больше помочь здесь", - рассказала певица.

Она добавила, что вскоре график продюсера стал таким плотным, что ему некогда было приехать в Украину.

"Завертелось-закрутилось с благотворительными концертами, с аукционами, с бизнес-встречами. Он мужчина, у него бизнес, NFT. Очень много кого привлекал к помощи. Он сейчас находится в переездах. У него есть проекты, которые он взялся делать, и он хочет их доделать. С его стороны развернуться и уехать было бы дезертирством", - говорит Настя Каменских.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.