Как пишет Politeka.net, об Анне Богдан заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Михаил Заливако. Девушка сумела покорить сердце мужчины, с которым они после проекта жили около года. Сейчас пара рассталась.

Анна Богдан активно занимается ведением своего Инста-блога, где ее фолловеры могут наблюдать за повседневной жизнью.

Сейчас в своих stories девушка показала кадры из салона красоты.

На них красотка похвасталась новой прической.

Все привыкли видеть Анну с ее милыми кудрявыми волосами, а в салоне Анне Богдан выпрямили ее кудряшки и уложили концы волос.

Одета бывшая возлюбленная Заливако была белую майку и короткую юбку синего цвета. Она делала селфи перед зеркалом.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук восхитила внешностью в новом образе.

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