Как пишет Politeka.net, об Анне Богдан заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Михаил Заливако. Девушка сумела покорить сердце мужчины, с которым они после проекта жили около года. Сейчас пара рассталась.
Анна Богдан активно занимается ведением своего Инста-блога, где ее фолловеры могут наблюдать за повседневной жизнью.
Сейчас в своих stories девушка показала кадры из салона красоты.
На них красотка похвасталась новой прической.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Трагедия в киевском метро, появились кадры: "Тело нашли под вторым вагоном"
Тысяча порезов: появились подробности тактики, которую выбрали ВСУ
Звезда "Х-Фактора" Николайчук показала огромную татуировку: "Такие невероятные..."
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
Все привыкли видеть Анну с ее милыми кудрявыми волосами, а в салоне Анне Богдан выпрямили ее кудряшки и уложили концы волос.
Одета бывшая возлюбленная Заливако была белую майку и короткую юбку синего цвета. Она делала селфи перед зеркалом.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук восхитила внешностью в новом образе.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский в одном исподнем удивил видом и предложением.
Также Politeka писала, что Потап не возвращается в Украину, Каменских поспешила оградить мужа от хейтеров.