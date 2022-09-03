Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком стала активніше вести соціальні мережі та розповідати про свої будні. Після відзначення знакової події пара з дітьми вирушила на невеликий відпочинок.
Дженніфер у свою чергу вирішила зацікавити яскравим чином і красиво попрощалася з літом, а також привітала наступ осені. В акуратному світлому сарафані без яскравих принтів та прикрас 53-річної знаменитості вдалося привернути увагу помолоділим виглядом:
"Проливаючи великий чай 🍵 #OnTheJLo" - пише Лопес.
У мережі відреагували: «Ви розмістили це! Це був такий веселий день! Пролий весь чай 🫖🤍; Наймиліша красуня 💗; #Щаслива дружина - щасливе життя!; Я люблю тебе 😍; Приголомшлива легенда; Люблю тебе 😍; Мила красуня 😍🔥❤️; Така класна 😍❤️».
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Наразі Лопес активізувала свою роботу одразу після сімейного свята та вже знялася у рекламній фотосесії для бренду, з яким співпрацює багато років. У шкіряному пальті та бунтарському образі 53-річна Лопес привернула увагу.
«Ім'я (імена) каже саме за себе. #JenniferLopez та Bandit тут, щоб вкрасти ваші ❤» - сказано у підписі.
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