Дженнифер Лопес после свадьбы активно рассказывает о своей жизни и показывает новые и стильные образы.

Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком стала активнее вести социальные сети и рассказывать о своих буднях. После празднования знакового события пара с детьми отправилась на небольшой отдых.

Дженнифер в свою очередь решила заинтриговать ярким образом и красиво простилась с летом, а также поприветстовала наступление осени. В аккуратном светлом сарафане без ярких принтов и украшений 53-летней знаменитости удалось привлечь внимание помолодевшим видом:

«Проливая большой чай 🍵 #OnTheJLo» - пишет Лопес.

В сети отреагировали: «вы разместили это! Это был такой веселый день!; Пролей весь чай 🫖🤍; Самая милая красавица💗; #Счастливая жена - счастливая жизнь!; Я люблю тебя 😍; Потрясающая легенда; Люблю тебя 😍; Милая красавица 😍🔥❤️; Такая классная😍❤️».

Сейчас Лопес активизировала свою работу сразу после семейного праздника и уже снялась в рекламной фотосессии для бренда, с которым сотрудничает много лет. В кожаном пальто и бунтарском образе 53-летняя Лопес привлекла внимание.

«Имя (имена) говорит само за себя. #JenniferLopez и Bandit здесь, чтобы украсть ваши ❤» - сказано в подписи.

Напомним, "Красивые девушки": стильная Каминская "застряла" в лифте с подружкой, фото.

Как сообщала Politeka, Друзья Джамалы оказались в оккупации россии: "Там все знают, вся почва, даже кровь знает...".

Также Politeka писала, что "Боль всех женщин": самая богатая певица Украины в новом образе удивила сходством с Билык.