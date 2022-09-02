Найбагатша українська співачка Камалія переконана, що Філіп Кіркоров знає, що відбувається та не підтримує війну.

Українська співачка Камалія товаришувала з російським співаком Філіпом Кіркоровим. В інтерв'ю для YouTube "Rostyslove Production" вона висловила сміливе припущення про свого колишнього друга, який публічно підтримав війну в Україні та окупацію українських територій.

Між співаками склалися теплі стосунки, тому після 24 лютого 2022 року українка без тіні сумніву почала дзвонити та писати Філіпу Кіркорову з проханням висловитись з приводу вторгнення Росії.

"Я почала писати, намагалася дзвонити, але все марно. Він як у воду канув. Я думаю, що він мене просто до "чорного списку" додав. Хоча ми були друзями, ми разом співали, виступали, їздили і в Ізраїлі, і в росії, і у Великій Британії, і в Америці", – зазначила Камалія.

Втім, Камалія переконана, що Філіп Кіркоров знає, що відбувається і не підтримує війни. Росіянин вихваляє окупантів і дає для них концерти, щоб вкотре порадувати путіна, від якого дуже залежить.

"Мені здається, що всередині він зовсім іншої думки. Але на догоду своєму господареві, він говорить те, що приємно чути його господареві путіну. Він дуже від нього залежить", - пояснила Камалія.

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