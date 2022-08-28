Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, поширила прохання про допомогу.

Камалія повідомила про те, що в тимчасово окупованому Херсоні російські військові викрали виховательку дитсадка і блогерку Олену Наумову.

Наумова веде у TikTok блог, у якому активно демонструє свою патріотичну проукраїнську позицію та розповідає, зокрема, про життя в окупованому Херсоні, використовуючи хештег #ХерсонЦеУкраїна.

Як розповів син зниклої, 23 серпня об 11 годині приїхали люди в формі з автоматами та забрали блогерку з власного дому.

Шанувальники Камалії, деякі з яких підписані на Олену Наумову, діляться переживаннями:

"Господи, допоможи її знайти живою!";

"Це жах, підписана на неї, ранок починався з її Тік тока";

"Боже милосердний🙏🏻 Нехай буде жива";

"Робила репости в усі соціальні мережі, дуже вірю, що її витягнути зможуть з рук російських дияволів";

"я на ней підписана в тік тоці,така позитивна жінка, нехай знайдеться, надіюсь з нею все добре!!!!";

"Чудова жінка,я на неї в тік тоці підписана,вела прямі трансляції,завжди говорила правду😢. Боже, Господи, спаси і збережи";

"Я підписана теж! І те, що говорила ця жінка в окупованому місті, це жах ((( вона дуже смілива! Але чому не ховалася???? Вона ж знала що знайдуть(".

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