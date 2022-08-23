Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, емоційно привітала шанувальників з Днем Державного прапора України.

Через повномасштабне вторгнення рф артистка разом з чоловіком та доньками-близнючками виїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія, справжнє ім'я якої Наталя Шмаренкова, привітала українців з державним святом, яке щорічно відзначають 23 серпня.

Пост зірка супроводила незвичайним фото, на якому вони з чоловіком сидять на бильцях крісла серед дуже "дорого-багатого" інтер'єру в камуфляжних костюмах, на плечі співачка тримає український прапор. При цьому Мохаммад Захур сидить розслаблено, а Камалія зробила максимально брутальний вигляд.

"Два кольори… Колір блакитного безкрайнього неба, колір золотого рідного поля. Скільки в них віри і сили! З Днем Державного прапора України!💛💙", — написала артистка.

Шанувальники в коментарях доєднуються до привітань, а також засипають зіркову парочку компліментами:

"Камалія, як 😍Принцеса- воїн";

"Вітаю зі святом! Миру, злагоди і процвітання нашій рідній Україні🙏Ви неймовірно гарна пара";

"Дивовижна пара)))) ви просто найгарніші!!! З днем прапора!".

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