Через повномасштабне вторгнення рф артистка разом з чоловіком та доньками-близнючками виїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія, справжнє ім'я якої Наталя Шмаренкова, привітала українців з державним святом, яке щорічно відзначають 23 серпня.
Пост зірка супроводила незвичайним фото, на якому вони з чоловіком сидять на бильцях крісла серед дуже "дорого-багатого" інтер'єру в камуфляжних костюмах, на плечі співачка тримає український прапор. При цьому Мохаммад Захур сидить розслаблено, а Камалія зробила максимально брутальний вигляд.
"Два кольори… Колір блакитного безкрайнього неба, колір золотого рідного поля. Скільки в них віри і сили! З Днем Державного прапора України!💛💙", — написала артистка.
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Шанувальники в коментарях доєднуються до привітань, а також засипають зіркову парочку компліментами:
"Камалія, як 😍Принцеса- воїн";
"Вітаю зі святом! Миру, злагоди і процвітання нашій рідній Україні🙏Ви неймовірно гарна пара";
"Дивовижна пара)))) ви просто найгарніші!!! З днем прапора!".
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