Украинская певица Камалия дружила с российским певцом Филиппом Киркоровым. В интервью для YouTube "Rostyslove Production" она высказала смелое предположение о своем бывшем друге, который публично поддержал войну в Украине и оккупацию украинских территорий.
Между певцами сложились теплые отношения, поэтому после 24 февраля 2022 года украинка без тени сомнения начала звонить и писать Филиппу Киркорову с просьбой высказаться по поводу вторжения рф.
"Я начала писать, пыталась звонить, но все бесполезно. Он как в воду канул. Я думаю, что он меня просто в "черный список" добавил. Хотя мы были друзьями, мы вместе пели, выступали, ездили и в Израиле, и в россии, и в Великобритании, и в Америке", – отметила Камалия.
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Впрочем, Камалия убеждена, что Филипп Киркоров знает, что происходит и не поддерживает войну. Россиянин восхваляет оккупантов и дает для них концерты, чтобы в очередной раз порадовать путина, от которого очень зависит.
"Мне кажется, что внутри он совсем иного мнения. Но в угоду своему хозяину, он говорит то, что приятно слышать его хозяину путину. Он очень от него зависит", – пояснила Камалия.
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