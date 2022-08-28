Популярна українська артистка не так часто показує в Інстаграм нові кадри, проте завжди наголошує на своїй творчості та нагадує про нові пісні. Також зірка неодноразово показувала короткі відео з уривками з нової україномовної композиції.

Раніше Камалія розповідала, що за день до початку війни її діти разом із чоловіком вилетіли до Лондона. Сама Камалія залишалася в Києві, але невдовзі також була змушена виїхати і лише згодом зірка наважилася залишити рідний будинок. При цьому не забуває вона про творчість:

«Чудово; Славні такі, чудова родина 👍❤️! Більше українського, бо це модно, бо українське підносить, демонструє інтелект та вишуканість! Ви чарівні!; Люблю цю пісню ❤; Пісня гарна 👏🏻; які ви тут добрі» - пишуть у мережі.

Ми писали, через повномасштабне вторгнення Росії артистка разом з чоловіком і дочками-близнюками поїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.

На своїй сторінці в Instagram Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, привітала українців із державним святом, яке щороку відзначають 23 серпня.

Нагадаємо, Катя Осадча зізналася, чим займається її дорослий син, і показала рідкісне фото.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розбурхав українок "провокаційним" відео.

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