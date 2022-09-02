Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк сьогодні відзначає особливе свято. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм і опублікувала кілька атмосферних фото, які були зроблені в її офісі.

Зокрема сьогодні відзначають своє професійне свято нотаріуси. Христина зізналася, що працює на цій посаді вже тринадцять років і іноді їй не віриться, що стільки років минуло.

"У мені купа професійних деформацій, які я перетягую в особисте та повсякденне життя, але я пишаюся собою, що колись я ризикнула і пішла в цей бік! Тринадцять років, як один день… хоча я ще сьогодні пам'ятаю той день іспитів, але перші свої нотаріальні дії!", - зізналася Христина Горняк.

Вона також опублікувала фото на своєму робочому місці. За роботою не забула Христина Горняк про бездоганний зовнішній вигляд. Зірка обрала для робочого дня стильний бежевий костюм: штани з високою талією, а також приталений піджак та білий топ. Доповнили його золотаві прикраси та ледь помітний макіяж.

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