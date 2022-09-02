Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк сегодня отмечает особенный праздник. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм и опубликовала парочку атмосферных фото, которые были сделаны в ее офисе.

В частности, сегодня отмечают свой профессиональный праздник нотариусы. Кристина призналась, что работает на этой должности уже тринадцать лет и иногда ей самой не верится, что столько лет прошло.

"Во мне куча профессиональных деформаций, которые я перетягиваю в личную и повседневную жизнь, но я горжусь собой, что когда-то я рискнула и пошла в эту сторону! Тринадцать лет, как один день… хотя я еще сегодня помню тот день экзаменов, но первые свои нотариальные действия!", - призналась Кристина Горняк.

Она также опубликовала фото на своем рабочем месте. За работой не забыла Кристина Горняк о безупречном внешнем виде. Звезда выбрала для рабочего дня стильный бежевый костюм: брюки с высокой талией, а также приталенный пиджак и белый топ. Дополнили его золотистые украшения и едва заметный макияж.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.