Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук висловилася про свято для своїх дітей та першого вересня загалом.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук першого вересня святкувала одразу дві знакові події – день народження молодшого сина та перший день у першому класі старшої дитини. Детальніше Саліванчук вирішила розповісти після зустрічі першокласників у школі, яку вони із чоловіком обрали для дитини.

«Мій перший – перший клас у Гліба! Мабуть, всі батьки чекають на цей момент, мій син дуже чекав поки піде в школу 💙💛 Молимося за те, щоб без сирен» - написала Ганна.

У мережі підтримали: «Як він гарний! 😍; Гарні маленькі українці; Анечка гарна і хороша у вас сім'я, здоров'я вам та удачі; З першим Першим вересня старшого сина та з Днем народження молодшого сина!; Легкого навчального року ❤️; Який красень🥰 😍Легкого та спокійного навчання 🙏☺️; Який добрий у Вас синочок!!🙌».

Зазначимо, Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Артистка часто ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує сім'ю.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зворушила українок талантами маленького сина.