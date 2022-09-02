Популярна українська актриса Ганна Саліванчук першого вересня святкувала одразу дві знакові події – день народження молодшого сина та перший день у першому класі старшої дитини. Детальніше Саліванчук вирішила розповісти після зустрічі першокласників у школі, яку вони із чоловіком обрали для дитини.
«Мій перший – перший клас у Гліба! Мабуть, всі батьки чекають на цей момент, мій син дуже чекав поки піде в школу 💙💛 Молимося за те, щоб без сирен» - написала Ганна.
У мережі підтримали: «Як він гарний! 😍; Гарні маленькі українці; Анечка гарна і хороша у вас сім'я, здоров'я вам та удачі; З першим Першим вересня старшого сина та з Днем народження молодшого сина!; Легкого навчального року ❤️; Який красень🥰 😍Легкого та спокійного навчання 🙏☺️; Який добрий у Вас синочок!!🙌».
Зазначимо, Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Артистка часто ділиться з шанувальниками рецептами приготування смачних страв, якими балує сім'ю.
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