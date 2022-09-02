Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук высказалась о празднике для своих детей и первом сентября в целом.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук первого сентября праздновала сразу два знаковых события - день рождения младшего сына и первый день в первом классе старшего ребенка. Подробнее Саливанчук решила рассказать после встречи первоклассников в школе, которую они с мужем выбрали для ребенка.

«Мой первый – первый класс у Глеба!! Пожалуй, все родители ждут этот момент, мой сын очень ждал пока пойдет в школу 💙💛 Молимся за то чтоб без сирен» - написала Анна.

В сети поддержали: «Как он хорош!!! 😍; Красивые маленькие украинцы; Анечка красивая и хорошая у вас семья , здоровье вам и удачи; С первым Первым сентября старшего сына и с Днем рождения младшего сына!; Легкого учебного года❤️; Какой красавец🥰 😍Легкой и спокойной учебы 🙏☺️; Какой хороший у Вас сыночек!!🙌».

Отметим, Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Артистка частенько делится с поклонниками рецептами приготовления вкусных блюд, которыми балует свою семью.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.