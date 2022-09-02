Як пише Politeka.net , відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

Але й про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм та ділиться подробицями свого нового життя.

А ще вона полюбила влаштовувати незвичайні покази. У новій публікації співачка позує у пудровому піджаку, який одягла навпаки.

Крім цього Камінська продемонструвала свій новий яскравий макіяж та зачіску.

"Знаю, що піджак одягла навпаки 🤪 З Днем знань 😘😜", - написала Слава Камінська.

Фоловери зазначили, що не одразу впізнали артистку на фото. Дехто звернув увагу, що тут Камінська дуже схожа на голлівудську зірку Анджеліну Джолі.

"Схожі на Джолі",

"Просто вогонь🔥🔥",

"Шикарна!!! Відразу до школи захотілося",

"Одразу і не впізнала артистку", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, дружина Остапчука не забула про бездоганний зовнішній вигляд у особливий для неї день: "Тринадцять років, як один день..."

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