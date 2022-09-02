Як пише Politeka.net , відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.
Але й про своїх шанувальників не забуває. Артистка активно розвиває сторінку в Інстаграм та ділиться подробицями свого нового життя.
А ще вона полюбила влаштовувати незвичайні покази. У новій публікації співачка позує у пудровому піджаку, який одягла навпаки.
Крім цього Камінська продемонструвала свій новий яскравий макіяж та зачіску.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
В Офісі президента оцінили можливість наступу з боку Білорусі: "Лукашенко зрозумів, що…"
Лілія Ребрик після звільнення з телебачення поділилася радісною новиною: "Ми з татом зробимо все..."
"Вічна пам'ять": зірка "Х-Фактора" Ніколайчук емоційно звернулася до українців
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
"Знаю, що піджак одягла навпаки 🤪 З Днем знань 😘😜", - написала Слава Камінська.
Фоловери зазначили, що не одразу впізнали артистку на фото. Дехто звернув увагу, що тут Камінська дуже схожа на голлівудську зірку Анджеліну Джолі.
"Схожі на Джолі",
"Просто вогонь🔥🔥",
"Шикарна!!! Відразу до школи захотілося",
"Одразу і не впізнала артистку", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, дружина Остапчука не забула про бездоганний зовнішній вигляд у особливий для неї день: "Тринадцять років, як один день..."
Як повідомляла Politeka, стильна Камінська "застрягла" у ліфті з подружкою, фото
Також Politeka писала, що "Безсумлінні обидва": хейтери накинулися на Каменських та Потапа після паралічу.