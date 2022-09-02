Після того, як Тіна Кароль представила несподіваний образ спеціально для показу колекції Lever Couture та презентувала електронний альбом, зірка отримала безліч компліментів та різноманітних відгуків. Зараз Інстаграм активно обговорюють новинки від Кароль, яка змогла вразити українців на презентації.

«Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпає натхнення у своєму корінні, уособлюючи лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні», – цитує бренд ФанТіна.

Також було помічено, що багатьом хотілося б, щоб новий альбом Тіни надихнув людство пам'ятати, що життя є найціннішим даром і що ми можемо літати, як лелеки, і досягати нових вершин, як глобальна спільнота.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що спеціально для показу колекції одного з українських брендів у рамках Rakuten Fashion Week, що проходить у столиці Японії Токіо, створила міні-альбом «LELEKA», у якому знакові народні пісні набули нового електронного звучання.

Пісні Тіна Кароль записала у колаборації з американським діджеєм Мacro/micro (Томмі Сімпсоном).

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