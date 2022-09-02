Як пише Politeka.net , про роман українського музиканта Володимира Дантеса та ресторатора Даші Кацуріної давно ходять чутки. Знаменитості багато часу проводять разом, часто розповідають фолловерам у соцмережах про те, як подорожують, готують та граються з дітьми Даші. Однак публічно підтверджувати статус своїх стосунків вони не поспішають. Знаменитості підігрівають чутки та зберігають інтригу, тримаючи у напрузі своїх фанатів.

Наприкінці минулого місяця стало відомо, що Дантес та Кацуріна разом поїхали до Варшави. За кордоном музикант проводить низку благодійних концертів, а колишня дружина київського бізнесмена Михайла Кацуріна фактично туди перебралася із двома неповнолітніми дітьми.

У своїх Instagram-сторіс Даша Кацуріна показала, як її старша дочка Саша пішла до школи у Варшаві.

Цікаво, що майже на всіх кадрах був присутній і колишній чоловік Наді Дорофєєвої.

Вона показала, як Володимир снідав разом із ними, а також побував на Дні знань у школі.

А наступного ранку вони разом відправляли Сашу на шкільний автобус.

Нагадаємо, Володимир Дантес та його колишня дружина Надя Дорофєєва оголосили, що розлучаються в березні 2022 року. Знаменитості були разом сім років. Тепер у Наді Дорофєєвої роман із колишнім чоловіком Даші Кацуріною - Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, Дорофєєва показала жаркий поцілунок із новим бойфрендом Кацуріним: кадри, які ще ніхто не бачив

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