Популярный украинский исполнитель и шоумен Владимир Дантес, который недавно развезся с женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, поделился кадрами из разгромленного Харькова и написал послание-обещание родному городу.

Как оказалось, величественный Харьков, который сейчас каждый день подвергается обстрелам со стороны россии, празднует свой День города. По этому поводу Владимир рассказал свою историю, связанную с родным городом.

По словам Дантеса, хоть его мама родилась в Белгородской области, папа в Днепре, бабушка из Винницы, а дед из Курской области, они все считают себя Харьковчанами. Именно здесь родился и Вова вместе со своим братом. Для него это город, который он любит, и в котором знает каждую улицу.

"Жил сначала на площади Конституции, где, поднимаясь из Пр. Героев Харькова, всегда видел "медвежонок" и верхушку Успенского собора. Сейчас этот прекрасный вид дополняет разрушенные россиянами постройки. Моя первая любовь провожал на Салтовку, потому что там был ее дом. Сейчас каждый день (около полугода) этот район стирают с лица города. 4 года учился в музучилище, которое тоже пострадало от взрывов и обломков ракет. Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня – это самый лучший город", - рассказал Дантес.

По его словам, он благодарен военным, которые сейчас встали на защиту Харькова, волонтерам, врачам, спасателям, которые помогают харьковчанам. Артист дал и свое обещание городу и людям, которые в нем живут: "Буду и дальше помогать вам, моему Харькову и делать все во благо города и всех Харьковчан!", - написал Дантес.

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