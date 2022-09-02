Как пишет Politeka.net, о романе украинского музыканта Владимира Дантеса и ресторатора Даши Кацуриной давно ходят слухи. Знаменитости много времени проводят вместе, часто рассказывают фолловерам в соцсетях о том, как путешествуют, готовят и играют с детьми Даши. Однако публично подтверждать статус своих отношений они не торопятся. Знаменитости подогревают слухи и сохраняют интригу, держа в напряжении своих фанатов.

В конце прошлого месяца стало известно, что Дантес и Кацурина вместе уехали в Варшаву. За границей музыкант проводит ряд благотворительных концертов, а бывшая жена киевского бизнесмена Михаила Кацурина фактически туда перебралась с двумя несовершеннолетними детьми.

В своих Instagram-сторис Даша Кацурина показала, как ее старшая дочь Саша пошла в школу в Варшаве.

Интересно, что почти на всех кадрах присутствовал и бывший муж Нади Дорофеевой.

Она показала, как Владимир завтракал вместе с ними, а также побывал на Дне знаний в школе.

А на следующее утро они вместе отправляли Сашу на школьный автобус.

Напомним, Владимир Дантес и его бывшая супруга Надя Дорофеева объявили, что разводятся в марте 2022. Знаменитости были вместе семь лет. Теперь у Нади Дорофеевой роман с бывшим мужем Даши Кацуриной — Михаилом Кацуриным.

Напомним, Дорофеева показала жаркий поцелуй с новым бойфрендом Кацуриным: кадры, которые еще никто не видел

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