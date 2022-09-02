Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, в якій країні навчатиметься її дочка.

Як пише Politeka.net Ольга Мартиновська, яка виїхала з України в Європу, потроху облаштовує життя своєї єдиної дочки Віри.

У своїх Instagram-сторіс відомий кулінар повідомила, що її 6-річна дівчинка піде у французьку школу. Нині вони збирають речі та перебираються до Парижа.

Мартиновська зізналася, що поки що не записала дитину до школи, але обов'язково це зробить. Вона дуже хвилюється.

"Збираю в черговий раз ці шмотки і рухаємося до Парижа до школи", - повідомила вона.

Після цього вона показала кадр і поміркувала, що не лише чужі діти швидко зростають, а й свої.

«Веруня лише питає, чи можна буде списувати», - розповіла Ольга і додала, що дозволить їй це робити.

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